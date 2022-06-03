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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. فرج عامر: 99% موسيماني في طريقه لمغادرة الأهلي.. وحنان ترك: بقالي أسبوع صوتي تعبان والدكتور أشرف زكي كلمني يطمن

فرج عامر
فرج عامر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

فرج عامر: 99% موسيماني في طريقه لمغادرة الأهلي

أيتن عامر تعلق على خيانة بيكيه لـ شاكيرا.. شاهد

محمد مكاوي ينشر الصور الأولى من حفل زفافه.. ويعلق: شكرا للناس الجميلة

حسن الرداد يهنئ جوني ديب على فوزه بالقضية.. ويعلق: يا جامد

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان بصحبة زوجها.. فيديو

حنان ترك: بقالي أسبوع صوتي تعبان والدكتور أشرف زكي كلمني يطمن.. فيديو

بصورة سيلفي.. ندى بسيوني للمتابعين: صحبة الطيبين كنز لا تفرطوا فيه

فرج عامر موسيمانى الأهلى شاكيرا بيكيه

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