نشرة المرأة والصحة.. آخر تطورات جدري القرود وهل القهوة تسبب السرطان؟

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

يلجأ الكثير الي صالات الجيم وذلك لتحقيق اللياقة البدنية وقد وجه المدرب جاسم الجيدة، بعدة نصائح يمكن لأي شخص سليم القيام بها يوميا، وذلك للحفاظ على الجسم ولياقته البدنية.

إذا كنت من محبي الشاي ، فمن المحتمل أن تبدأ يومك بشرب كوب من الشاي الساخن. فالشاي مليء بالفوائد الصحية وهو أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر.

بعد فيروس كورونا أصبحت التحديات اكبر في التصدي للفيروسات وقد ينتشر جدري القرود في أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل وأستراليا حتى الآن تم التعرف على 100 حالة مصابة بجدر القرود.

فنجان قهوة جيد لا يبقيك مستيقظًا ، بل يساعدك أيضًا على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على تحسين مستويات الطاقة لديك، وتجعلك تشعر بتعب أقل ، وتعزز مزاجك.