عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. آخر تطورات جدري القرود وهل القهوة تسبب السرطان؟

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية

يلجأ الكثير الي صالات الجيم وذلك لتحقيق اللياقة البدنية وقد وجه المدرب جاسم الجيدة، بعدة نصائح يمكن لأي شخص سليم القيام بها يوميا، وذلك للحفاظ على الجسم ولياقته البدنية.

الشاي الأخضر أم الأسود.. أيهما أكثر صحة وأفضل للصيف؟

إذا كنت من محبي الشاي ، فمن المحتمل أن تبدأ يومك بشرب كوب من الشاي الساخن. فالشاي مليء بالفوائد الصحية وهو أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر.

آخر التطورات عن جدري القرود.. وطرق التعرف عليه

بعد فيروس كورونا أصبحت التحديات اكبر في التصدي للفيروسات وقد ينتشر جدري القرود في أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل وأستراليا حتى الآن تم التعرف على 100 حالة مصابة بجدر القرود.

هل القهوة تسبب السرطان؟.. الدراسات تجيب

فنجان قهوة جيد لا يبقيك مستيقظًا ، بل يساعدك أيضًا على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على تحسين مستويات الطاقة لديك، وتجعلك تشعر بتعب أقل ، وتعزز مزاجك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

بينيت: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

للفائزين بحج القرعة .. التكلفة 94 الف جنية و9 مستندات مطلوبة للسفر|خدمات

مدبولي: الدولة قامت بتوازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد

لسه بتجرى وتعافر.. حكاية أم محمود تبيع الطرابيش ببنها لتربية أولادها.. شاهد

الصلاة على النبي يوم الجمعة توجب لك شفاعته يوم القيامة.. اغتنم الفرصة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة بيع لحوم فاسدة للاستهلاك الآدمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ