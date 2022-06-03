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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمى يستعيد ذكريات طفولته عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر كريم فهمى في الصورة مستعيدا ذكريات طفولته، برفقة شقيقه أحمد فهمى.

 

يذكر أنه تم تصوير فيلم “أنا لحبيبي” الذي أعلن عنه سابقا باسم “جارة القمر” في الصيف الماضي، ويشارك كريم فهمي في بطولته مع ياسمين رئيس، وهو فيلم دراما رومانسية اجتماعية، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وقال كريم فهمي في تصريح سابق لموقع صدى البلد، إن التحضير للفيلم بدأ في عام 2020 لكنه توقف بسبب ظروف فيروس كورونا، لكنهم عادوا لاستكماله والانتهاء منه دون تحديد موعد لطرحه حتى الآن.

 

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