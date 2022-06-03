تعيين خدمات مرورية بمحيط إغلاق طريق الواحات لمدة يومين

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات الأمنية اللازمة عقب الإعلان عن غلق جزئى لطريق الواحات لمدة يومين لإنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة.

وقالت الادارة العامة لمرور الجيزة، إن الشركة المنفذة لأعمال تطوير الطريق ستعمل على تركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، مما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لغلق طريق الواحات فى الاتجاهين جزئيا لمدة يومين.

بدأ الغلق اليوم الجمعة وينتهى بعد غد السبت على أن تتم الأعمال فى الفترة مابين الساعة الــ 1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.