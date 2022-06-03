توجيهات رئاسية بإظهار شرم الشيخ في أبهى صورة ولقاء مدبولي بالفطيم يتصدران اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإظهار شرم الشيخ في أبهى صورة تعكس مكانة مصر استعدادا لمؤتمر المناخ، ولقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رجل الأعمال الإماراتى عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «الفطيم».

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار تحت عنوان "توجيه رئاسي بإظهار شرم الشيخ في أبهى صورة تعكس مكانة مصر"، أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن جولته بمدينة شرم الشيخ أمس تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «27 COP»، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن، وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها، لإخراج حدث عالمى على نحو يعكس مكانة وحضارتها العريقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية لأعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، ورافقه كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الجولة في أرجاء مطار شرم الشيخ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، حول ما يتم من أعمال تطوير للمطار، حيث أشار إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، فإنه يتم حاليا تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادا لمؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد بالمدينة في نوفمبر المقبل، حيث سيتم زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7.5 مليون راكب سنويا إلى 9.5 مليون راكب.



فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسى باستكمال شبكة مترو الأنفاق وضع اللمسات النهائية على 4 محطات جديدة وتشغيل تجريبي بين ناصر و«الكيت كات»"، أن د وزارة النقل تستعد لافتتاح 4 محطات مترو جديدة ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنـفـاق، حيث تنفذ الهيئة القومية للأنفاق حالياً تشغيلًا تجريبيا للمحطات وتسيير القطارات دون ركاب حتى منتصف يوليو المقبل، وذلك بطول 4 كيلومترات في المحـطـات الـنـفـقـيـة «نـاصـر - ماسبيرو صفاء حجازي - الكيت كات»، وتقوم الشركات حالياً بوضع اللمسات النهائية وتنفيذ كل الأعمال وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتـشـطـيـب المحـطـات عـلـى أعـلـى مستوى من الجودة.



وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بـطـول 17.7 کم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع ٢٦ يوليو بمنطقة رملة بولاق مروراً بمنطقة ماسبيرو، ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمـبـابـة مـروراً بـشـارعـى الـبـوهـي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل. ويعد الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة، حيث يمتد بطول ٤١.٢ كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالي ٢٤ كم وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.

كما أن الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق - خطى المونوريل - القطار الكهربائي الخفيف) ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانًا وتشتمل على ٣٢ مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارًا .



وذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع عمرو -۷"، أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة «عمرو -7» والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أنؤ اللواء أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ألقى كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامه للقوات المسلحة والتي كان لها أكبر الأثر في تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة.. كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وأشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة ناقش عدداً من الـقـادة المشاركين بالمـشـروع فـى أسـلـوب إدارتهـم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مشيراً إلى أن التأمين الإداري يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .



كما ذكرت صحيفة "الأهرام"،تحت عنوان "مدبولى: حوافز وتيسيرات وتواصل مباشر مع المستثمرين" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، وتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات لهم، مشيرا إلى وجود حوافز كثيرة فى قانون الاستثمار، وأن مصر حاليا تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، بما تمتلكه من بنية أساسية على أعلى مستوى، وأراض صناعية جاهزة للاستثمار، ومكتملة المرافق، وإتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص فى مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، وإصدار «الرخصة الذهبية».

كما أكد د. مدبولى، خلال لقائه رجل الأعمال الإماراتي عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «الفطيم»، ترحيب الدولة بالاستثمارات الأجنبية، مشيدا بما حققته المجموعة من إنجازات في السوق المصرية .. مشيرا إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد «الفطيم» أن مجموعته على الرغم من التحديات تعمل على توسيع استثماراتها فى السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون دولار إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وفي السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" في الموضوع ذاته إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيدا بما حققته مجموعة «الفطيم» الإماراتية من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.

وأشار إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعـداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحـداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجـذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك حوافز كثيرة في قانون الاستثمار، ومصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوي، من أراض صناعـية جاهـزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتـم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد على 20 يوم عمل،وكذا إصدار الرخصة الذهبية. ومن جانبه، أكد عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة «الفطيم»تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، مشيرا إلى أنه خلال مسيرة عمله في مصر يعتبر نفسه في بلده الثاني، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التي عكستها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري. واستعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية.



وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "السعيد: 17 مليار دولار ثمرة التعاون المشترك مع "الإسلامي للتنمية"، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيسة مجلس محافظي مجموعة البنك؛ قالت إن استضافة مصر اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ تعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتى تمتد لفترات طويلة أثمرت محفظة تعاون بين الطرفين بقيمة 17 مليار دولار؛ شملت تنفيذ حوالى 367 مشروعا فى مصر، منها 303 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية مارس 2022، بقيمة تتجاوز 10مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 64 مشروعا جار تنفيذها بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار فى قطاعات تنموية متعددة تتضمن قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة. جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 المنعقدة خلال الفترة من 1-4 يونيو الجارى بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار «بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».



وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام تشهد مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية فى الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلى البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

كما أكدت السعيد أهمية التعاون وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول مع الدولة فى شراكة فى بعض القطاعات مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه استثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية.



بينما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض تقريرا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بنتائج اجتماعه مع نظيره النيجيري والـوفـد المـرافـق لـه، موجها بتعزيز التعاون الجمركي مع أشقائنا الأفـارقـة؛ بما يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية؛ لإرساء دعائم الحوكمة، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة البينية، وتحقيق الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي. أكد الوزير، أننا مستعدون لنقل خبراتنا في مجال تطوير وميكنة النظم الجمركية، إلى الدول الأفريقية الشقيقة؛ إدراكـا لأهمية التوسع في «الحلول التكنولوجية»؛ خاصة أنها ساعدتنا في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 50% وفقا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي، موضحا ضـرورة استحداث آليات جادة لتبادل الخبرات، واستدامة البرامج التدريبية المصرية المتطورة للكوادر الجمركية الأفريقية.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنـه استعرض في لقائه بـوفـد مـن مصلحة الـجـمـارك النيجيرية، التجربة المصرية الناجحة في تطوير المنظومة الجمركية، وتطبيق منظومة النافذة الـواحـدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأبـدى اسـتـعـداد الجانب المصرى على عقد دورات تدريبية للجانب النيجيرى وتنمية المهارات الفنية التخصصية من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مـركزا إقليميا للتدريب بالشرق الأوسط وأفريقيا، على نحو يمكنهم من تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز آليات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي ومكافحة التهرب الجمركي، وتحليل البيانات، وتحديات حماية البيانات الجمركية.



من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعـلاج الإدمـان والتعاطي أعلنت نتائج المـرصـد الإعـلامـي للصندوق حـول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بـدرامـا رمضان ٢٠٢٢، ومقارنتها بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ والذي يحتفى به العالم في نهاية شهر مايو من كل عام بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كشفت عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان ٢٠١٧ إلى ٢٫٩٪ في رمضان هـذا الـعـام، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت نسبتها من 4% إلى 0.5% كما خلت (۸) مسلسلات تماما من مشاهد المخدرات، و(3) مسلسلات خلت من مشاهد التدخين، وعلى صعيد تحليل مضمون درامـا هـذا العام؛ فقد حملت الدراما العديد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتي التدخين والمخدرات كما التزمت الـعـديـد مـن الـقـنـوات التلفزيونية بعرض التصنيف العمري للأعمال الدرامية كما خلت كافة الأعمال الدرامية من وجـود أي مشاهد للتدخين أو لتعاطى مخدرات من قبل الأطفال للعام الرابع على التوالي.



أما صحيفة "الشروق: فنقلت عن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قوله إن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن بلغ 35 مليونا و178 ألفا من المحصنين بالكامل؛ ممن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.



وأضـاف عـبـدالـغـفار، في تصريحات لـ«الشروق»، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا وصلت إلى أعلى معدلاتها، إلى جانب الوصول لأقل نسب الدخول للمستشفيات، ونسبة الإشـغـال فـي الـرعـايـات، ونسبة الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي. وأوضـح عبدالغفار، أن اللقاح أهم وسيلة لتجنب عدوى فيروس كورونا، حيث اللقاحات تعمل مع الجهاز المناعي على الحماية عن طريق التعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وإنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

ولفت إلى دور اللقاحات في حماية جميع أفراد الأسـرة مـن الإصـابـات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ونوه باستمرار الوزارة في التوعية والتسهيل على المواطنين لتلقى اللقاح، حيث تم إطلاق حملـة طـرق الأبـواب بمحافظات (الـقـاهـرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، أسيوط) خلال الفترة من 15 مايو، وحتى 30 يونيو، وذلك بعد نجاح الحملة رفع نسب التطعيم بمحافظات أخرى.



من جانبها ذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "حملة مجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في المحافظات خلال يونيو"، أن وزارة الصحة والسكان، تطلق في الفترة من 5 إلى ٢٣ يونيو الحالي، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها لإتاحة وتقديم خدمات تنظيم الأسـرة والـصـحـة الإنجـابـيـة ذات الجـودة، بالوحدات الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة بالمدن والـقـرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والعشوائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة «حياة كريمة».

