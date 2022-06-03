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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تجنب زيادة الوزن في سن اليأس ومادة غذائية لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

كيفية التعامل مع عنف الزوجة.. نصائح ضرورية تعرف عليها

غالبًا ما يعتبر المجتمع الرجال هم مرتكبو العنف المنزلي، ولكن  في الحقيقة يمكن للمرأة و الزوجة أن تكون عنيفة أيضًا،  إذا كنت على علاقة بامرأة عنيفة ، فعليك أن تتعلم كيف تحمي نفسك وأي شخص آخر خلال التعامل معها. 

التوت الأزرق أفضل مادة غذائية لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ

الغذاء هو وقود الدماغ، وحرصا على صحة الدماغ ، يقوم مجلس Highbush Blueberry في الولايات المتحدة (USHBC) بإلهام المستهلكين للحصول على مزيد من التعزيزات من اللون الأزرق في يونيو. 

طريقة عمل ماسك خشب الصندل لعلاج مشاكل الصيف

يعد ماسك خشب الصندل وزيت اللوز من الوصفات الطبيعية الفعالة فى تجميل البشرة وحمايتها من مشاكل الصيف أبرزها الاسمرار.

أطعمة تساعد على تجنب زيادة الوزن في سن اليأس.. تعرفي عليها

سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة،  إنها عملية بيولوجية طبيعية تحدث عادة عندما تكون النساء في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، قد تؤدي الأعراض الجسدية المصاحبة لانقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة ، بالإضافة إلى الأعراض العاطفية إلى تعطيل النوم أو خفض الطاقة أو التأثير على الصحة العاطفية، بصرف النظر عن هذا غالبًا ما تخشى العديد من النساء انقطاع الطمث لأنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الوزن ، خاصة حول منطقة الوسط

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