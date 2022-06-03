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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزراء صناعة مصر والامارات والأردن يعقدون اجتماعا موسعا لتفعيل مبادرة..

التجارة: مصر تستضيف اجتماع اللجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية.. يوليو

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل ، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والأردن، والتي ستعقد برئاسة وزراء الصناعة فى الدول الثلاث ، وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة من مدينة شرم الشيخ مع كل من   الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعات المتقدمة بدولة الامارات و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية ، وذلك  عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وضم الوفد المصري المشارك فى الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي مساعد اول رئيس مجلس الوزراء واللواء /محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسراع في تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي المنشود ، و تنعكس اثارها إيجابيا على شعوب مصر والامارات والأردن . 

وأشارت جامع، إلى أن الاجتماع قد استعرض النظام الأساسي للمبادرة وكذا الاطار العام لمهام اللجنة العليا ودورية انعقادها واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها ، لافتةً فى هذا الاطار الى انه تم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة التنفيذية بكل دولة وتكليفها ببدء عقد اجتماعات مكثفة بدءاً من الأسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال لبحث ألية اشراك القطاع الخاص فى البلدان الثلاث فى المجالات والمشروعات التى تتضمنها مبادرة الشراكة ، وتحديد قائمة بالشركات المؤهلة لبدء تنفيذ هذه المشروعات .

وفي هذا الاطار اكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الاعمال وإزالة أي تحديات تقف حائلاً امام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.

وزيرة التجارة مصر الامارات الأردن Finance الصناعة

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