خالد عبد العزيز: كلما زادت تبريرات المدرب أصبح تحقيق الفوز أكثر صعوبة

نشر الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب خالد عبد العزيز: "كلّما حاول أى مدير فنى أن يثبت للجماهير والنقاد أن عبقريته وإختياراته وطريقة لعبه وتبديلاته هى السبب الرئيسى لفوز فريقه دون النظر إلى جهود وعزيمة ومهارة وخبرات اللاعبين وأن المؤامرات والتحكيم والحظ والتدخلات الخارجية هى سبب الخسارة أو التعادل، كلّما أصبح تحقيق الفوز أكثر صعوبة".

يذكر أن وجه خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، رسالة دعم للفرعون المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عبر تويتر: "محمد صلاح هو أفضل مهاجم فى العالم حالياً ويصعب على أى مدافع إيقاف خطورته، ووارد جداً رغم أدائه المتميز ضد ريال مدريد أن يتألق حارس مثل كورتوا فى منعه من إحراز هدفين محققين أو حتى يغيب عنه التوفيق لفترة، لكن تاريخياً فإن هؤلاء الأساطير من أمثال صلاح يعودون سريعاً إلى منصات التتويج".