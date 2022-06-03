قادمًا من أبوظبي.. جمارك برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب 8 هواتف

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي في الإسكندرية برئاسة مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

يأتي هذا بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي علي رحلة طيران ويز اير القادمة اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب م . ع . ا مصري الجنسية.

وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير الجمرك قام بتكليف خالد عبد العزيز مأمور الحركة بحضور محمد عثمان أمن جمركي وهلال الغزالي مكافحة التهريب طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمد علي مرسي مدير التعريفة وأيمن فوزي المشرف علي التعريفة فتبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأة علي جسم الراكب .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٧٢ ألف جنيه.