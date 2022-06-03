عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

البحوث التطبيقية والإنذار المبكر عن ملوثات المياه ضمن أجندة مؤتمر خبراء حوض البحر المتوسط

صدى البلد

قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشارى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: "إن التشاور ونقل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة بين الدول  أمر فى غاية الأهمية، خاصة الدول التى سبقتنا فى مجال البحوث والتطوير والتكنولوجيات المبتكرة، لذلك إن نقل التكنولوجيا وتوطينها أصبح أمرا حتميا فى ظل محدودية الموارد بالدول النامية حتى يمكن متابعة ثورة التطور التكنولوجى السريعة والمذهلة".


وأضاف أثناء كلمته التى ألقاها، بمؤتمر خبراء المياه بدول حوض البحر المتوسط ومعهد البحر المتوسط للمياه(IME-AquaValley -IAHS) والمقام بدولة فرنسا، أن المؤتمر يبحث التشاور في مجالات ملوثات المياه خاصة الطارئة منها Emerging Contaminants  والقوانين الدولية المنظمة بشأنها ومقارنة المعايير القياسية لها Standard، وطرق وأساليب التحكم فيها فى دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، ووضع خطط استباقية للكشف المبكر عن الملوثات  الكيميائية الطارئة وكذلك البيولوجية.


وأشار إلى أهمية أن نبتدى من حيث أنتهى الاخرون وتوجيه الخطط البحثية وتمويلها للاحتياجات الفعلية ومشاكل وتحديات قطاع المياه والقطاعات المختلفة والتركيز على الأبحاث التطبيقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع برنامج عمل لتنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتمويل استيراد السلع الأساسية مع المؤسسة الدولية الإسلامية

خطيب المسجد النبوي: نعمة القوة تدوم بملازمة الاستغفار

رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر

خالد عبدالغفار يبحث مع السفير الصيني توطين صناعة اللقاحات في مصر

له 20 قضية سابقة.. القبض على قاتل طفله تحت تأثير الشابو في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

فيديو

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ