يحتل أولوية على أجندة الحكومة.. مدبولي يتابع مشروع التجلى الأعظم بـ سانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين ورافقه عدد من الوزراء و محافظ جنوب سيناء .



واستمع مدبولي لشرح حول مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" الذي يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، كما أن المشروع يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

ومشروع تنمية مدينة سانت كاترين يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معا، من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وان أعمال التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، كما أنها ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة