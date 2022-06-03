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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني متعجبا: حققت 5 بطولات في 18 شهرا هل هذا غير كاف

صدى البلد

تعجب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من هجوم البعض عليه بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في ملعب مركب محمد الخامس.

 

وقال موسيماني في مقابلة مع قناة "Newzroom Africa" في جنوب إفريقيا: “أساطير الأهلي ونجومه السابقين لهم الكل الحق في التعبير عن رأيهم، البعض يتحدث بشكل إيجابي والآخر بشكل سلبي وأنا أحترم الجميع”.

 

وتابع: “لكن بالنسبة لي أنا حققت مع الأهلي في 18 شهرا لقبين في دوري أبطال أفريقيا ومثلهما في السوبر الأفريقي بجانب لقب كأس مصر وبرونزية مونديال الأندية مرتين، إذا كان كل هذا غير كاف يمكنني أن أتفهم ذلك”.

 

وعن أزمة ملعب نهائي إفريقيا اختتم: “في أوروبا تم تغيير ملعب نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا في منتصف المسابقة، لكنهم لم يقيموه في ملعب ريال مدريد”.

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