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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 مخابز بلدية أثبتت مبيعات وهمية بـ40 ألف رغيف في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغشالتجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملات تموينية علىالمخابز والأسواق أسفرت عن ضبط :-

- ٥٠ عبوة مستحضرات تجميل بكوم حمادة منتهيه الصلاحيه.

- محل بيع أدوية بيطرية يدار بدون ترخيص.- ٧.٥ كجم كبدة ولحوم متبله وفراخ غير صالحة للاستهلاك الادمي.

- تحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركز كفر الدوار تم ضبط :-

- ٥ مخابز بلدية قاموا بإثبات مبيعات وهميه بـعدد ٤٠٢١٠ رغيف بما يعادل ٦١ شيكارة دقيق.

- تحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع الادويه البيطرية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة المخابز الحملات التموينية ضبط السلع مجهولة المصدر المخالفين

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