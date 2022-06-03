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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة ذوي الهمم مع بطاقة الخدمات

الدكتورة سارة النحاس
الدكتورة سارة النحاس

أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه لكل من  رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزیرة التضامن بشأن "معاناة ذوي الاحتیاجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة".

ويأتي ذلك عملا  بحكم المادة ١٣٤  من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

لفتت النحاس في تصريحاتها لـ" صدى البلد " إلى القصور التقني والفني في التسجیل عبر الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، وما یترتب علیھ من معاناة الأھالي للمتابعة الطلب مرورا بعشرات الخطوات على الموقع وإنتظار لمجرد تحدید موعد بالتوجھ لمكتب التأھیل لخدمات ذوي الإعاقة. وغیاب التنسیق مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حل لمثل ھذه الشكاوى المقدمة من خلال الخط الساخن.


واختتمت سارة النحاس :" بناء علیه أطالب بسرعة التحرك لحل مشكلة موقع وزارة الصحة الإلكتروني ورفضھ قبول التظلم من جانب ذوي الإعاقة، أو إیجاد بدائل أخرى من شأنھا سرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة".

التضامن الاجتماعي وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي النائبة سارة النحاس حنفى جبالى

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