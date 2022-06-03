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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأسطورة .. رسالة من زيزو لـ حازم إمام في صورة مشتركة

صدى البلد

نشر احمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك،  صورة جديدة برفقة حازم امام نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي "انستجرام".

و علق زيزو علي الصورة قائلا : الاسطورة .

فرج عامر : زيزو نجم الزمالك سينتقل إلى ألميريا رسميا

فرج عامر: زيزو يرحل عن الزمالك وينضم للأهلي ومحمد صلاح رفض نيوكاسل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم تحديد طرف اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، في ضوء الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري للزمالك مع أكثر من فريق لخوض المباراة الودية.


ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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