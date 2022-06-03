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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضبط 10 أطنان جبنة رومي بدون مستندات.. حبس 7 سنوات وغرامة للمخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية تموين محافظة القليوبية لضبط الأسواق ومحلات بيع الجملة والمواد الغذائية اسفرت عن ضبط 10 طن جبنة رومى وسكر ومكرونة وزيت طعام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية لضبط المحلات التى تقوم بحجب السلع لبعها فى السوق السوداء بسعر غير الأسعار المقررة للجهور اسفرت الحملة عن  ضبط مصنع لمنتجات الالبان ضبط به 5,95طن جبن رومى وجبن أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها للبيع بالأسواق .


كما تم ضبط محل لتجارة السلع الغذائية به 5 طن سلع غذائية سكر حر ومكرونة وزيت طعام و مسلى لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق .

عقوبة بيع مواد غذائية مجهولة المصدر في القانون

 

ونص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية  ومجهولة المصدر فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.

وجاء فى نص القانون: أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية". 

عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشة

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع  المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.

أمن القليوبية التموين محافظة القليوبية منتهية الصلاحية مديرية امن القليوبية السوق السوداء

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