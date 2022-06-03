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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير القطاع يكرم القافلة التعليمية بـ حياة كريمة في الوادي الجديد

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التعليم بالوادى الجديد، أعضاء قافلة مصر التعليمية التابعة لمبادرة حياة كريمة، تقديرا لما قدموه للطلاب من دعم وبما يخدم العملية التعليمية على أرض المحافظة، والتى أنهت أعمالها، اليوم الجمعة، وجرى تنفيذها وفقا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور  جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن القافلة تضم صفوة متميزة من خبراء المواد الدراسية المختلفة ومقدمى البرامج المتخصصة وتهدف لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب الشهادة العامة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأعرب ضيوف المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للجميع لما شهدوه من حسن الاستقبال والضيافة طوال فترة تنفيذ القافلة متمنيين لقطاع تعليم المحافظة وطلابها التوفيق والسداد بنتائج الثانوية العامة لهذا العام.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أعلنت عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة .

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

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وأضاف حسن، أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة.

وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية

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