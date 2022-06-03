إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب في كاوتش سيارة نقل مواد بترولية بمصر الجديدة قبل انفجارها، حيث قامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بـ فردة كاوتش فى تانك سيارة مواد بتروليه امام العقار رقم 3 ش ابو بكر الصديق أمام مطلع كوبري المحكمة – مصر الجديدة.



على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع قسم مصر الجديدة وشرطة النجدة والمطافى ووحدة الرصد البيئى وشركة النظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من السيطرة وإخماد الحريق

وتم استدعاء المكنسه ورفع كفاءة نظافة المكان وإزالة آثار الحريق وتسيير حركة المرور.

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