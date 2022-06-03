عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سيارة نقل بترول
سيارة نقل بترول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب في كاوتش سيارة نقل مواد بترولية بمصر الجديدة قبل انفجارها، حيث قامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بـ فردة كاوتش فى تانك سيارة مواد بتروليه امام العقار رقم 3 ش ابو بكر الصديق أمام مطلع كوبري المحكمة – مصر الجديدة.
 
على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع قسم مصر الجديدة وشرطة النجدة والمطافى ووحدة الرصد البيئى وشركة النظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من السيطرة وإخماد الحريق

وتم استدعاء المكنسه ورفع كفاءة نظافة المكان وإزالة آثار الحريق وتسيير حركة المرور.

96e8c51c-b28c-430b-b032-c9245d7386e0
96e8c51c-b28c-430b-b032-c9245d7386e0
42f3d3a8-00b3-4e8f-8860-64b2392dea11
42f3d3a8-00b3-4e8f-8860-64b2392dea11
c1a4fb04-8dee-41f5-90a6-15e8412d80b7
c1a4fb04-8dee-41f5-90a6-15e8412d80b7
60dfa557-984c-471b-94eb-81f6a4587dc5
60dfa557-984c-471b-94eb-81f6a4587dc5
b0722652-b8fa-4325-8e9f-37f4e052a04b
b0722652-b8fa-4325-8e9f-37f4e052a04b
قوات الحماية المدنية حريق شب في كاوتش سيارة حريق سيارة نقل مواد بترولية مواد بترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بالقاهرة محكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل

طالب يقود سيارة بدون رخصة ويدهس 3 أطفال في التجمع الخامس

ضبط سلاح وذخائر ومخدرات بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

ضبط عاطلين لسرقتهما مجوهرات وأموالا من شقة بدار السلام

سقوط صاحب شركة بالقاهرة هارب من 127 حكما بإجمالي 180 سنة سجنا

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

بعد فضحهما على فيسبوك.. ضبط مسلحين سرقا سيارة سيدة بالإكراه

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ترشيحاتنا

بوتين: قرار أمريكا بطبع نقود تسبب في زيادة أسعار الغذاء عالميا

الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

وزير الشباب: أبناء الشهداء لهم حق علينا ودعمهم ليكونوا أبطالا رياضيين

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ