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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للمرأة: ملتقى شغلني فرصة لتوظيف السيدات بالأعمال المتاحة.. فيديو

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قالت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمركز القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة شريك مع شركة "شغلني" منذ أول ملتقى والذي كان مخصصا للسيدات فقط.


وأضافت "مي محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ملتقى شغلني فرصة كبيرة للسيدات والفتيات اللاتي يبحثن عن وظيفة تلائم المؤهلات الخاصة بهم والنطاق الجغرافي المناسب لهم".

 

وأشارت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة، إلى أن المشاركة في الملتقي كانت فرصة مهمة لتوصيل السيدات بالوظائف المتاحة، فضلا عن المعرض الذي يعرض مشاريع الفتيات سواء في الحرف اليدوية أو المأكولات.

 

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