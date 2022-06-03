عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مديرة متحف أخفض مكان على سطح الأرض: دخلت في تحدي لتكملة الدراسة

الدكتورة جميلة اشتيوي
الدكتورة جميلة اشتيوي

قالت الدكتورة جميلة اشتيوي، مديرة متحف أخفض مكان على سطح الأرض في منطقة الأغوار الجنوبية بالأردن، إنها أم لـ6 أولاد، مشيرة إلى أن عائلتها تتكون من 7 أفراد.

 

وأضافت "اشتيوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشواري بدأ في الزراعة وكنت أعمل واتعلم الزراعة من والدي.. الضغوطات كانت كبيرة على المرأة لأن العمل في الزراعة كان صعبا".

 

وأردفت: "المرأة لديها تحمل كبير ولديها صبر كبير، ودرست الثانوية قبل الزواج لكن لم يحالفني الحظ.. بعدما تزوجت وأصبحت أم كانت معيشتي صعبة، ودخلت في تحدي لتكملة الدراسة والحصول على الشهادة".

 

وتابعت: "اجتهدت وحصلت على الثانوية العامة وطلعت الأولى على المحافظة وأنا كبيرة في العمر، كان ابني حينها في الصف الأول الثانوي، ودرست البكالوريوس وبعدها أصريت على مواصلة تعليمي حتى حصلت على الدكتوراه، والتحقت بهذه الوظيفة".

الصف الأول الثانوى البكالوريوس الثانوية العامة الأغوار الجنوبية فضائية اكسترا نيوز سطح الأرض الدكتورة جميلة اشتيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

ترشيحاتنا

بوتين يقيل خمسة جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

قرار ضد المحجبات.. الجزيرة يمنع البوركيني داخل النادي

البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

الأسوأ لم يأت|رئيس الاتحاد الأفريقي يحذر من كارثة غذائية وبوتين يلوم أوكرانيا

المصل واللقاح: جدري القرود ضعيف جدا وغير سريع الانتشار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ