مديرة متحف أخفض مكان على سطح الأرض: دخلت في تحدي لتكملة الدراسة

قالت الدكتورة جميلة اشتيوي، مديرة متحف أخفض مكان على سطح الأرض في منطقة الأغوار الجنوبية بالأردن، إنها أم لـ6 أولاد، مشيرة إلى أن عائلتها تتكون من 7 أفراد.

وأضافت "اشتيوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشواري بدأ في الزراعة وكنت أعمل واتعلم الزراعة من والدي.. الضغوطات كانت كبيرة على المرأة لأن العمل في الزراعة كان صعبا".

وأردفت: "المرأة لديها تحمل كبير ولديها صبر كبير، ودرست الثانوية قبل الزواج لكن لم يحالفني الحظ.. بعدما تزوجت وأصبحت أم كانت معيشتي صعبة، ودخلت في تحدي لتكملة الدراسة والحصول على الشهادة".

وتابعت: "اجتهدت وحصلت على الثانوية العامة وطلعت الأولى على المحافظة وأنا كبيرة في العمر، كان ابني حينها في الصف الأول الثانوي، ودرست البكالوريوس وبعدها أصريت على مواصلة تعليمي حتى حصلت على الدكتوراه، والتحقت بهذه الوظيفة".