أبرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان .. صور

تعتبر فئة الـ"كوبيه" واحدة من أبرز السيارات التي تنال اعجاب الكثير وخاصة وسط فئة الشباب، نسبة إلى تصميمها الأنيق، وقدراتها الفنية القوية والتي تنفرد بها كل علامة تجارية، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية، وتقنيات الحماية ووسائل الرفاهية ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان.

ابرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان

1 – نيسان Z370 موديل 2022

زودت السيارة نيسان Z370 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 328 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 363 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.1 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة نيسان Z370 موديل 2022 بين 15.200 ريال و 18.900 ريال.

ابرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان

2 – مرسيدس E-CLASS موديل 2022

دعمت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2022 بحزمة من القدرات لفنية عبر محرك رباعي وسداسي الاسطوانات، مع قوة تتراوح بين 204 و 301 حصانا، وعزم دوران يتراوح بين 300 و 370 نيوتن/متر، جميعهم مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

وتبدأ أسعار السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2022 في السوق العماني من 19.100 ريال إلى 22.500 ريال.

ابرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان

3 – لكزس RCF موديل 2022

تأتي السيارة لكزس RCF موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 5000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 471 حصانا، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي دفع خلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 270 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

وتقدم السيارة لكزس RCF موديل 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 31 الف ريال حتى 38 الف ريال عماني.

ابرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان

4 – استون مارتن DB11 موديل 2022

تستمد السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ 503 حصانا، وعزم دوران 675 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 322 كم/ساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 بين 85.600 ريال و 92.745 ريال.

ابرز 5 سيارات كوبيه موديل 2022 في عمان

5 – تويوتا سوبرا موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.1 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع انتاج 382 حصانا، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة.

ويبلغ سعر السيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 23 ألف ريال.