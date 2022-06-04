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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ14 ألف جنيه.. زيادة في أسعار جاك JS3 موديل 2022| صور

تصل لـ 14 الف جنيه
تصل لـ 14 الف جنيه .. زيادة في اسعار جاك JS3 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 بنسبة تتراوح بين 12 و 14 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة الرياضية داخل السوق المصري.

جاك JS3 موديل 2022 

تقدم السيارة جاك JS3 موديل 2022 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، الاولى SMART والثانية TOP LINE، حيث ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2560 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4345 مم، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بالاضافة لـ 200 مم لنسبة الخلوص الارضي.

جاك JS3 موديل 2022 

وزودت السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 118 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT تعمل بتقنية الدفع الأمامي.

جاك JS3 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

جاك JS3 موديل 2022 

وتضم السيارة جاك JS3 موديل 2022 على تجهيزات ومنها، حساسات ركن خلفية، وكاميرا 360 درجة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية.

جاك JS3 موديل 2022 

أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 في السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى جاك JS3 موديل 2022 بقيمة قدرها 339.900 ألف جنيه بدلاً من 327.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS3 موديل 2022 بقيمة قدرها 363.900 ألف جنيه بدلاً من 349.900 ألف جنيه.

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تصل لـ14 ألف جنيه.. زيادة في أسعار جاك JS3 موديل 2022| صور

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