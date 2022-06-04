بمظهر خارجي أنيق وقوة 621 حصانا.. قدرات قوية للنسخة الإيطالية زاجاتو| صور

تمكنت شركات تصنيع السيارات الايطالية من وضع بصمة واضحة في هذا المجال، نسبة إلى تاريخها العريق وانفرادها بتقديم اشهر النماذج، وتعزز شركة زاجاتو من تواجدها داخل السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي النسخة الانيقة التي تحمل اللقب "زاجاتو موسترو بارشيتا".

بمظهر خارجي انيق .. قدرات قوية للنسخة الايطالية زاجاتو بقوة 621 حصانا

بمظهر خارجي انيق .. قدرات قوية للنسخة الايطالية زاجاتو موسترو بارشيتا

تأتي السيارة زاجاتو موسترو بارشيتا ضمن تشكيلة الصانع الايطالي، والذي انفرد بتقديم النسخة زاجاتو موسترو للمرة الاولى منذ 7 سنوات وتحديدًا في عام 2015 والتي تعد هي الشقيقة الكبري للسيارة الجديدة صاحبة التصميم الخاطف للانظار والذي يتشابه إلى حد كبير مع النسخة السابقة.

بمظهر خارجي انيق .. قدرات قوية للنسخة الايطالية زاجاتو بقوة 621 حصانا

دعمت السيارة زاجاتو موسترو بارشيتا موديل 2022 بمجموعة من المحركات القوية التابعة لشركة مازيراتي، حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة 414 حصانا، بينما تضم محرك اخر مكون من 8 اسطوانات سعة 4200 سي سي، يمكنه انتاج قوة 414 حصانا وسعة 4200 سي سي.

بمظهر خارجي انيق .. قدرات قوية للنسخة الايطالية زاجاتو بقوة 621 حصانا

وتتوافر النسختين بنواقل حركة مانيوال سداسية النقلات تعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة المظهر مدعومة بعلب للمكابح طراز AP Racing، بالاضافة إلى عجلات 19 انش، مع هيكل خارجي انسيابي ومقدمة مدببة لغطاء المحرك، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر ذات ملامح شرسة.

بمظهر خارجي انيق .. قدرات قوية للنسخة الايطالية زاجاتو بقوة 621 حصانا

ويزن حجم السيارة زاجاتو موسترو بارشيتا موديل 2022 نحو 1.200 كيلوجرام، بينما تظهر السيارة من الناحية الجانبية بفتحات هوائية واعلى غطاء المحرك ايضا، مع مفهوم ثنائي الابواب، ومرايات جانبية بارزة، وشبكة امامية باللون الفضي متعددة الفتحات الهوائية.