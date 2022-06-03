عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت 20 عاما

للطلاب الواعدين.. الفنون الجميلة تنظم دورة تدريبية لتنمية المواهب

تعليم الرسم -صورة
تعليم الرسم -صورة تعبيرية-

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في الرسم.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية بداية من الثلاثاء المقبل، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - الرسم تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الأبداعي، وأستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفي، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية.

وتبلغ مدة الدورة أسبوعان أسابيع (3 محاضرات) والمحاضرة 5 ساعات (أجمالى 15 ساعة) علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة الثلاثاء والسبت من التاسعة صباحا حتي الثانية مساء.

تمديد فتح باب القبول بـ ماجستير إدارة التعليم الدولي بـ جامعة حلوان

وأشارت الكلية إلى أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وأحضار التالي:

  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.
  • صورة شخصية للمتقدم.
  • جواز سفر للأجانب.

واوضحت الكلية أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدني للسن المقدم 13 عام والحد الاقصى 20 عام.

جامعة حلوان دورة تنمية المواهب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن أقامة دورة تنمية المواهب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تنمية المواهب تحت عشرين عام اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش على حساب نوران جوهر

بوتين يقيل خمسة جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

قرار ضد المحجبات.. الجزيرة يمنع البوركيني داخل النادي

البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

الأسوأ لم يأت|رئيس الاتحاد الأفريقي يحذر من كارثة غذائية وبوتين يلوم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ