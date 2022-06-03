للطلاب الواعدين.. الفنون الجميلة تنظم دورة تدريبية لتنمية المواهب

تحت 20 عاما

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في الرسم.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية بداية من الثلاثاء المقبل، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - الرسم تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الأبداعي، وأستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفي، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية.

وتبلغ مدة الدورة أسبوعان أسابيع (3 محاضرات) والمحاضرة 5 ساعات (أجمالى 15 ساعة) علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة الثلاثاء والسبت من التاسعة صباحا حتي الثانية مساء.

وأشارت الكلية إلى أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وأحضار التالي:

صورة بطاقة ولي الأمر.

صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.

صورة شخصية للمتقدم.

جواز سفر للأجانب.

واوضحت الكلية أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدني للسن المقدم 13 عام والحد الاقصى 20 عام.