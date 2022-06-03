أشرف زكي يطالب الفنانين بسرعة سداد الضرائب قبل 30 يونيو

طالب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، باقي الفنانين بسرعة سداد الضرائب قبل يوم 30 يونيو الجاري، للاستفادة من مشروع قانون وزارة المالية للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

أحدث قرارات أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن المدعو عمرو واكد مشطوب من النقابة منذ فترة، وأضاف لصدى البلد: لا يشرفنا وجود أمثال هؤلاء الأشخاص في نقابتنا العريقة، وأن نساء مصر اشرف من هؤلاء الأقزام وأى حديث يطالهن بالسوء سوف نتصدى له.

ودأب عمرو واكد في الفترة الأخيرة على التشكيك في كل ما تقوم به الدولة من إنجازات، ومهاجمة بعض الفئات والقيادات بالمجتمع المصري، خاصة الجزء الأهم والعمود الفقري للأسرة المصرية وهو المرأة.

عمرو واكد لم يخيب ظن الجميع فيه، بعد أن ترك مصر وفر هاربا إلى الخارج، وانضم إلى الأبواق التي تعمل على إثارة البلبلة، وله العديد من المواقف التي تعبر عن مدى كرهه لمصر ولشعبها وخاصة أبطال الجيش والشرطة.