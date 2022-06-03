البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن استراتيجية البنك تستهدف تشجيع المواطنين من كافة فئات المجتمع على العمل والإنتاج من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر بفوائد بسيطة تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتكون بمثابة نواة لمشروعات تخدم الاقتصاد الوطني



وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محافظة الإسكندرية تذخر بالأنشطة الانتاجية بنوعيها الزراعية والصناعية بالإضافة إلى أنها بوابة للتصدير، مشيرا إلى أن النبك يستهدف التمكين الاقتصادي لكل فئات المواطنين، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات التنموية وتحفيز مناخ الإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة.

تابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية على تنظيم سلسلة من الندوات لتوعية المواطنين بأهمية العمل والإنتاج من خلال توفير قروض بفوائد بسيطة، مضيفا حريصون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات الصناعية والتجارية، وذلك من خلال تيسيرات كبيرة لتمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الكبرى بالمحافظة.