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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء

الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق مع الإعلامية إيمان أبو طالب

فاجأ المطرب اللبناني وليد توفيق المذيعة ايمان ابو طالب خلال استضافتها له عبر برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة  بغنائه لها أغنيته الشهيرة انزل ياجميل على الساحة.

وقال " يا وعدي على الأيام دي.

من غير ما نحس تعدي
يا وعدي على الأيام دي
من غير ما نحس تعدي
تاخذ أكثر ما بتدي
وأنا ويا الأيام وحدي
تاخذ أكثر ما بتدي
وأنا ويا الأيام وحدي
يا قمر الليل
يا قمر الليل الوردي
شاور لايمان  تهدي
يا قمر الليل الوردي
شاور لايمان تهدي
أمرك يا جميل ".

 برنامج بالخط العريض يعرض على قناة الحياة مساء الجمعة في الساعة الثامنة تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.

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يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء

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