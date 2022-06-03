وزير الشباب: نتابع أزمة اختفاء خطاب الكاف ونساند جميع الأندية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع بنفسه أزمة اختفاء خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن التحقيق ما زال جاريًا، وسيتم الإعلان عن النتائج فور اتضاح الأمور، مضيفًا أنه ساند ناديي الأهلي والزمالك من أجل رفعة الكرة المصرية.

وأكد أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة المغربي والسفير المصري بالمغرب، لتيسير الإجراءات داخل ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وزير الشباب والرياضة إن دور الوزارة هو مراقبة الأندية ماليًا وإداريًا لحل الأزمات، مشيرًا إلى تدخل الوزارة كثيرًا في كثير من المشاكل حتى استقرار الأمور داخل الأندية.

وكانت الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن إخفاء اتحاد الكرة خطاب للكاف يفيد بفتح باب الترشح لتنظيم النهائي الإفريقي.

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