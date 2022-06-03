عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب: نتابع أزمة اختفاء خطاب الكاف ونساند جميع الأندية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في أبوقير

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع بنفسه أزمة اختفاء خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن التحقيق ما زال جاريًا، وسيتم الإعلان عن النتائج فور اتضاح الأمور، مضيفًا أنه ساند ناديي الأهلي والزمالك من أجل رفعة الكرة المصرية.

 

 

وأكد أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة المغربي والسفير المصري بالمغرب، لتيسير الإجراءات داخل ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وزير الشباب والرياضة إن دور الوزارة هو مراقبة الأندية ماليًا وإداريًا لحل الأزمات، مشيرًا إلى تدخل الوزارة كثيرًا في كثير من المشاكل حتى استقرار الأمور داخل الأندية.

وكانت الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن إخفاء اتحاد الكرة خطاب للكاف يفيد بفتح باب الترشح لتنظيم النهائي الإفريقي.

 

" src="">
وزير الشباب الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وزير الشباب: نتابع أزمة اختفاء خطاب الكاف ونساند جميع الأندية

ترشيحاتنا

وزير الرياضة عن خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا: لم يصل إلينا

وزير الشباب: نتابع أزمة اختفاء خطاب الكاف ونساند جميع الأندية

أخبار الزمالك | غرامات فيفا تُهدد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبن شرقي ينتظم في التدريبات

يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء

وزير الرياضة: الدولة تسير على الخطى السليمة لإعداد أبطال أولمبيين

مصير المحترفين المصريين في الميركاتو الصيفي.. بقاء صلاح والنني.. وغموض موقف كوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ