وليد توفيق: أغنية أنتي الشمس كانت إهداء لزوجتي.. وأعامل نجلها مثل أولادي

كشف النجم المطرب وليد توفيق في أول حوار له منذ سنوات مع ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على قناة الحياة عن حبه الأول قائلا : أنها كانت مصرية ومن خارج الوسط الفني .



وعن لقائه بزوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون قال وليد توفيق أن اللقاء الأول تم صدفة ثم حدث تعارف وتزوجنا وأنجبنا الوليد ونور مشيرا أنه يعامل " على " مثل ابنائه تماما وهو ابن جورجينا من شخص آخر .



وأضاف الفنان وليد توفيق أنه يعيش في استقرار مع جورجينا والحياة مستمرة بينهما ويرجع ذلك إلى التفاهم بينهما وخوفهم وحبهم للأسرة مشيرا أنها تتفهم طبيعة عمله حيث هناك معجبين ومعجبات لدرجة أن هناك معجبة أنا على تواصل معها منذ ٢٥ عاما وهي صديقة وفية ولازالت تدعو لي بالتوفيق والسداد وتقول لي الكلام الحلو والدعوات الصادقة

وعن اغنية " انتي الشمس بلون الشمس " قال وليد أنه بالفعل غناها لزوجته جورجينا وأهداها لها .



يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على قناة الحياة مساء الجمعة في الساعة الثامنة تقديم الاعلامية المتميزة ايمان ابو طالب.