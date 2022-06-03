إبراهيم عيسى: مكاتب واجتماعات الشُعَب والأسر الإخوانية مستمرة حتى الآن.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان والسلفيين ليسوا أبناء الدولة المصرية الوطنية ولكنهم أبناء فكرة الرابطة الاسلامية والخلافة الاسلامية وتوجد لهم خلايا نائمة موجودة في أجهزة الدولة، موضحة أن التيار السلفي يسيطر على أدمغة كثير من المصريين ووسط أجواء الإحباط الاقتصادي يكون المواطن ميال للتعصب ولاسيما التعصب للدين.

وكشف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، عن أن مكاتب الاخوان الادارية موجودة حتى الآن، كما يتم توزيع الأموال على الاخوان وأسر السجناء تصل لهم الأموال، مؤكدا أن مكاتب الإخوان في المحافظات واجتماعات الشُعَب والأسر الإخوانية مستمر حتى الآن.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن السلفيين عبارة عن طبقتين طبقة مصدرة للناس والرأي العام والطبقة الأخرى هي القاعدة وتعمل طوال الوقت لصالح كل أفكار الإخوان، متابعا: "التيار السلفي شغال طول الوقت لصالح كل أفكار الإخوان، ولابد من النجاح لأن البديل هيبقى الفوضى أو الاخوان".

https://youtu.be/zD-ua3Rd_20