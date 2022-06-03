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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة إحلال وتجديد السيارات: تخفيض أسعارها عن مثيلاتها في الخارج.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات إن منذ إطلاق المبادرة بتكليف رئاسي في يناير ٢٠٢١ كان الهدف في ذلك الوقت هو أن يتمتع المواطن المصري بالحصول علي سيارة بديلة لسيارته القديمة بسيارة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن منذ إطلاق هذه المبادرة وتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بها لتسجيل الطلبات الخاصة بالمواطنين لتغير سيارتهم القديمة بأخرى جديدة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات أن المبادرة تساهم في تسهيل العديد من الأشياء للمواطنين، أولي تلك الأشياء هي تخفيض في أسعار السيارات للمواطن عن مثيلتها خارج المبادرة وذلك لأننا نحصل على تخفيضات من الشركات المنتجة لتلك السيارات.

https://youtu.be/-k4XWOr-1e0

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