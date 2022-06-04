للتوعية بمزايا الاستثمار.. النواب يدشن حملة ضد انتشار ظاهرة المستريح

كشفت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن تفاصيل تدشين حملة توعية ضد انتشار ظاهرة المستريح .



وقالت "سليم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، إنها اقترحت تدشين هذه المبادرة بعد انتشار ظاهرة المستريح والتى كانت قد انتشرت فى فترة الثمانينات خاصة أن هناك أخرى لأساليب إدخار الأموال ووجود تسهيلات كبرى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك حاجة لتوعية المواطنين بطرق استثمار أموالهم .



وأضافت عضو مجلس النواب، أن محاور هذه المبادرة تشير بدورها لزيادة توعية المواطنين بالاستفادة من القروض وصندوق مشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح خلفيات عن هذا الأمور والابتعاد عن فكرة التعامل والجرى وراء المكسب السريع نظرا لأن نتيجته ستكون سلبية .