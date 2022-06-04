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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفلة ساندي

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة "دنيا. خ"، المتهمة بقتل الطفلة "ساندي"، انتقامًا لخلافات مع والدتها في إحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة قصدت قتل الطفلة "ساندي" 5 سنوات، بعدما استدرجتها للهو مع صغارها داخل منزلهم، وقامت بخنقها حتى فاضت روحها في يدها، وأخفت جثتها داخل غسالة خشية كشف معالم جريمتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت بعد ذلك بنقل جثمان الطفلة في جوال بلاستيكي أعلى سطح منزلها، في ظل انشغال الأسرة في البحث عن الطفلة بعد ساعات من غيابها عن أنظار أسرتها.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة الطفلة "ساندي" بعد ساعات من اختفائها.

و بتكثيف الجهود وتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيقات بارتكابه الجريمة بدافع الغيرة من والدة "ساندي" للتفرقة في معاملة عائلة زوجها بينهما، ومثلت جريمتها وسط فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف، وتولت النيابة التحقيقات التي إحالتها للمحاكمة العاجلة.

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