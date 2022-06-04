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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لمنع إقامة مصنع لتدوير القمامة على أرض زراعية بالدقهلية

صدى البلد

أرسل القارئ هاني زغلول شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من بناء مصنع لتدوير القمامة على قطعة أرض زراعية من أفضل الأراضي.

وقال في شكواه فى ظل الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على الأرض الزراعية عالية الجودة، وفى ظل السعي نحو الارتقاء بالريف وأهله، وبناء الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحدث أن صدرت الموافقات على إنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة 18 فدان من أجود الأراضي الزراعية وفى موقع متميز للغاية يقع على طريق مصر المنصورة السريع بين مركزيَّ أجا وميت غمر، وبجوار طريق يؤدى إلى عدة قرى منها قرية ميت دمسيس السياحية وهو الطريق الذى يستخدمه عشرات الآلاف من الزوار سنويا فى أعياد الأخوة الأقباط وزيارة كنيسة القديس ماري جرجس.


والموقع يتوسط قرى ( الكرامة – السلام – فيشا بنا – ميت إشنا - صهرجت الصغرى) وغيرها من القرى المجاورة ، وهذا المشروع يتبع رجال أعمال يتمتعون كما يقولون بحماية  تجعلهم يختارون هذا الموقع بالتحديد بديلا عن أماكن أخرى عليها مصانع تدوير قمامة منذ عدة عقود (لأنهم ببساطة يريدون استثمارها فى مشروعات تخصهم ولأنهم يرغبون فى إبعاد الروائح الكريهة عن قصورهم الفاخرة.

مع العلم بأن مصنع قرية جراح المزمع نقله إلى المكان الجديد تم تطويره مؤخرًا بمبلغ 8 مليون جنيه لم يتم الاستفادة منها بعد ثم يرغبون فى إزالته بشكل كامل) وهو الأمر الذي يجعلنا نحن عشرات الآلاف من أهالي أكثر من خمس قرى محيطة بهذا المكان المزمع إقامة هذا المشروع فيه نتقدم بشكوتنا هذه إلى السادة المسؤلين لاتخاذ اللازم من أجل منع إقامته، حفاظًا على الصحة العامة وحفاظًا على المنظر الحضاري، وحفاظًا على الأرض الزراعية، وحفاظًا على حقوقنا فى تنفس هواء نظيف غير مشبع بروائح القمامة والأدخنة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات تلقي شكاوي المواطنين

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