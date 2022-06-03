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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 50 شخصا في أرمينيا خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

صدى البلد

  أفادت وزارة الصحة الأرمينية اليوم /الجمعة/ أن 50 مصابا نقلوا إلى المستشفيات في يريفان نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وذكرت الوزارة -في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "أصيب مدنيين وضباط شرطة خلال اشتباكات عند تقاطع شارعي بروشيان وديميرشيان وتم نقل إجمالي 50 شخصا إلى مختلف المراكز الطبية وإن أحدهم في حالة خطيرة ويخضع لعملية جراحية". 

وقام المتظاهرون المطالبون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في وقت سابق من اليوم، بإغلاق مبنى الحكومة ثم حاولوا سد مخارج المبنى كانت هناك اشتباك مع الشرطة واستخدم ضباط إنفاذ القانون القنابل الصوتية وبدأوا في اعتقال المتظاهرين.

وبدأت مسيرات احتجاجية واسعة النطاق للمعارضة في أرمينيا منذ الأول من الشهر الماضي وتزعم أحزاب المعارضة أن رئيس الوزراء باشينيان يستعد لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان معترفًا بناجورنو كاراباخ كجزء من هذا البلد. واستمرت الاحتجاجات في يريفان بشكل شبه يومي.

وأفادت وزارة الصحة الأرمينية اليوم /الجمعة/ أن 50 مصابا نقلوا إلى المستشفيات في يريفان نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وذكرت الوزارة -في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "أصيب مدنيين وضباط شرطة خلال اشتباكات عند تقاطع شارعي بروشيان وديميرشيان وتم نقل إجمالي 50 شخصا إلى مختلف المراكز الطبية وإن أحدهم في حالة خطيرة ويخضع لعملية جراحية". 

وقام المتظاهرون المطالبون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في وقت سابق من اليوم، بإغلاق مبنى الحكومة ثم حاولوا سد مخارج المبنى كانت هناك اشتباك مع الشرطة واستخدم ضباط إنفاذ القانون القنابل الصوتية وبدأوا في اعتقال المتظاهرين.

وبدأت مسيرات احتجاجية واسعة النطاق للمعارضة في أرمينيا منذ الأول من الشهر الماضي وتزعم أحزاب المعارضة أن رئيس الوزراء باشينيان يستعد لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان معترفًا بناجورنو كاراباخ كجزء من هذا البلد. واستمرت الاحتجاجات في يريفان بشكل شبه يومي.
 

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