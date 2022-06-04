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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد مؤسسي Go Bike : مصر تهتم ببناء البنية التحتية للدراجات

كايرو بايك
كايرو بايك

قال محمد سامي أحد مؤسسي "Go Bike" إحدى الجهات المشاركة في "كايرو بايك" إن المشروع كان بعيد المنال لكن مع تضافر جهود جهات كثيرة جدا استطعنا الوصول لملامح الحلم.

وأضاف "سامي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بالفعل تهتم ببناء البنية التحتية للدراجات، مشيرا إلى أن الدراجة لها حق في الطريق مثل السيارة.

وتابع محمد سامي أن اليوم هو اليوم العالمي للدراجات وقامت محافظة القاهرة بالعمل علي مشروع "كايرو بايك" وهذا المشروع ضخم جدا وسوف يساعد المواطنين علي تخفيف أعباء المسافات القريبة لهم .

https://youtu.be/xawke-KiaN0

محافظة القاهرة البنية التحتية المواطنين الدولة المصرية محمد سامى اليوم العالمي للدراجات كايرو بايك

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