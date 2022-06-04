فصل الكهرباء عن 12 منطقة بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، الموافق 4 يونيو الجاري، عن 13 مغذيا، وتتأثر بعملية الفصل 12موقعا بمدينة دسوق.

وحددت غرفة العمليات وشركة الكهرباء المغذيات التي سيتم فصل التيار عنها وهي المحلج، الكوبري، الصنايع، المطحن 1و2، وداير الناحية، والجامع، ونوار، وعرفه، والمزلقان، ومياه دسوق، والمياه النقالي، والمياه العكره، ومحلة أبو على، وسيتم الفصل من الساعة الخامسة للساعة التاسعة صباحا بالتناوب لمدة 30 دقيقة لكل مغذي.

ويتأثر بعملية الفصل مطاحن دسوق، ومنطقة المسجد الابراهيمي، ومنطقة المحلج، ومنطقة داير الناحية، والموقف العمومي، وش المدارس، ومنطقة وسط البلد، والجوازات.