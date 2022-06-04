لم أصدق ما رأيته.. إبراهيم عبد الخالق يتحدث عن تطوير المنشآت بنادي الزمالك

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك السابق أن تطوير المنشآت داخل النادي يحسب للمستشار مرتضى منصور داخل الزمالك.

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي شادي عيسى: "فور دخولي الزمالك لم أصدق ما رأيته من تطوير كل جزء في النادي.. وهو أمر يحسب للمستشار مرتضى منصور".

وأضاف : "لاعبي الزمالك قادرين على الحفاظ على بطولة الدوري.. وقائمة الزمالك تملك عناصر قادرة على حصد اللقب".

وأردف: "المطلوب في الوقت الحالي هو فرض الهدوء.. الزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر، قائمة الزمالك بها عناصر قادرة على تعويض غياب أي لاعب