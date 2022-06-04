ممدوح محمد: المواطن شعر بارتياح شديد تجاه دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، أن جميع الأحزاب والقوى السياسية رحبت بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وتلقت الدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بارتياح شديد، إيمانا منها بأن الحوار فرصة جيدة للأحزاب للتعريف ببرامجها أمام الرأي العام وطرح رؤيتها لحل المشاكل، والمشاركة في بناء المستقبل، فجميع الأحزاب والقوى السياسية قدمت رؤيتها للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفى انتظار موعد انعقاد جلسات الحوار الوطني.

وتابع محمود خلال حواره لـ"صدى البلد" أن المواطن شعر بارتياح شديد بدعوة الرئيس للحوار، وأدرك أن هذه التجربة جديدة ولم تحدث من قبل، فالمواطن أصبح على يقين أنه شريك فى اتخاذ القرار، ولذلك كان هناك اقبال كبير من جانب المواطنين فى إرسال رؤيتهم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأحزاب شعرت ذلك من خلال المشاركة القوية من القواعد الشعبية بالمحافظات التى كانت حريصة على إرسال رؤيتها للأمانة المركزية.

ونوه رئيس حزب الحرية المصري أن العالم يشهد تحديات كبيرة، تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فما يحدث في أقصى الشرق، يتأثر به أقصى الغرب، ونحن نرى كيف تأثرت دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك فإن جلوس جميع القوى السياسية على مائدة واحدة للحوار، يجعلنا نقف على أرض صلبة، فى مواجهة التحديات، والاصطفاف للاتفاق على رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق للمستقبل، وتدشين جمهورية جديدة.