شاب يتحدى الإعاقة ويطور مشروعا لبيع الفاكهة بطريقة مبتكرة.. فيديو

قال شريف مصطفي صاحب مشروع بيع الفاكهة المطور إنه حدثت له حادثة منذ فترة من الزمن أدت إلى شلل نصفي له فبعد تلك الحادثة فكر بإقامة مشروع صغير يستطيع العيش من خلاله.

وأضاف "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه قبل قيامه بهذا المشروع كان يفكر بعمل مشروع صغير علي الانترنت ولكنه وجد به صعوبة في التسليم والاستلام لنظرا لصعوبة حركته.

وتابع شريف مصطفي أنه شاهد طبق فاكهة مكون من عدة فواكه لدي فكهاني في مدينة المنصورة ومن ثم جاءت له فكرة المشروع من هذه الفكرة وقام بعمل عربة في الشارع وجاء بفاكهة وقام بغسلها ووضعها في أطباق بلاستيكية وتغليفها وبيعها.

https://youtu.be/DYwU-xYfRuY