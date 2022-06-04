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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة :10 نصائح ضرورية لتجنب الأزمات القلبية.. أسباب نقص الحديد وفقر الدم .. باير هيد يعترف بأن لقاح COVID-19 هو علاج جيني .. الأطعمة الغنية بفيتامين B 12

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

 

مخزون الحديد .. سبب فقر الدم في الجسم و10 أعراض تؤكد الإصابة
 

يحدث فقر الدم عندما يقل مخزون الحديد في الجسم، مما ينتج عنه نقص الخلايا الحمراء والمسؤولة عن نقل الاكسجين لأنسجة الجسم، ويتسبب نقص الحديد في الشعور بالتعب وضيق التنفس.

 

10 نصائح ضرورية لتجنب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية
 

يتعرض الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة إلي الإصابة بـ الأزمات القلبية والسكتات الدماغية مما يؤدي إلي وفاة البعض، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الصحية والغذائية الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها، لكي تقي نفسك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

 

باير هيد يعترف بأن لقاح COVID-19 هو علاج جيني
 

هناك العديد من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 والتي تم اختراعها منذ بدء أكتشافه انتشاره.. وقال ستيفان أويلريش ، رئيس قسم المستحضرات الصيدلانية في شركة باير ، في قمة الصحة العالمية ، أن لقاح COVID-19 هو علاج جيني. 

 

تعرف على خلطات العسل لعلاج عقم الرجال
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض خلطات العسل لعقم الرجال.

 

تعالج التوتر العصبي.. 11 فائدة صحية لحبة البركة
 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد حبة البركة "الحبة السوداء".

 

تجنب التعب والخمول.. أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين B 12
 

يحتاج الجسم إلى الحصول باستمرار على فيتامينات لتعويض النقص الذي يحدث في الجسم من آن لآخر، وذلك بسبب عدم إكتمال وجباتنا الغذائية على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم، ومن أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان فيتامين B 12 .


جمال شعبان يوضح علامات الإصابة بأمراض القلب.. وأبرز أسبابها
 

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، ان هناك علامات وأعراض يمكن أن توضح بأن الشخص مصاب بـ أمراض القلب.

 

أبرزها آلام في الصدر.. أعراض الإصابة بـ مرض الشريان التاجي
 

يعتبر مرض الشريان التاجي (CAD) من الأمراض التي تسبب في سد الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

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