خالد عكاشة: أولويات العالم تغيرت منذ جائحة كورونا

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه مع بداية ظهور فيروس كورونا وهناك تسارع كبير في تغييرات أولويات العالم سواء الاستراتيجية أو الأساسية.



وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال لقاءه هاتفيه بقناة إكسترا نيوز، أننا نحن أمام تغير حقيقي وتسرع في قضايا عديدة والعالم يشهد زخم كبير من القضايا، والان لا نقف فقط على أزمة الأمن الصحي وأمن اللقاحات والبحث العلمي التي ظهرت في ٢٠٢٠ بل ظهرت أزمات أخرى في سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء.

وتابع أن هذة الأزمات فرضت على العالم منذ جائحة كورونا ولم تملك دول أوروبا إيقاف هذه التداعيات.