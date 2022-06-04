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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن ينفي اختطاف فتاه داخل ميكروباص في فيصل: إعياء ودوار بسبب التخسيس

محاولة اختطاف فتاه
محاولة اختطاف فتاه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة إختطاف أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها عقب قيامها بوخذها "بإبرة" تحوى مادة مخدرة .

بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة ، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب (له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور) .

بالتواصل مع المذكور هاتفياً قرر أنه علم بالواقعة هاتفياً من كلٍ من (كريمته المعنية بالخبر "طالبة" - طليقته ، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة) .

بإستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه .. وأن والدها إختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية .

 حيث ترجلت من الميكروباص وإتصلت بوالدتها لإصطحابها وإنتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت وإصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الإجتماعى ، ويقوم بنشركافة الوقائع التى تحظى بإهتمام الرأى العام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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