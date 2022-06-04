مصرع عامل وإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه فيما أصيبت شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 100 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة عامل 2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع عطية شحاتة عبد الحليم 50 سنة سائق مقيم أكتوبر وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفي وادي النطرون العام.

فيما أصيبت كل من " محمود عطية شحاتة 16 سنة عامل مقيم أكتوبر مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، كريم محمد عبدالكريم 21 سنة عامل زراعي مقيم سوهاج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى ، وجري نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.