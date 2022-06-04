وزير الأوقاف: اختبارات شاغلي وظيفة إمام وخطيب هدفها اختيار أفضل المتقدمين وعيا وثقافة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ‏اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب تهدف إلى اختيار أفضل المتقدمين علما وفهما وثقافة ووعيا وقدرة على التعامل مع الواقع من خلال التمكن العلمي وسعة الأفق الثقافي معا.

جاء ذلك في تدوينة للوزير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهن حق دخول الاختبار التحريري لمسابقة الواعظات المتطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها العاملات بالمعاهد الأزهرية، وخريجات مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك يومي السبت والأحد 18 و 19 /6 /2022م بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الوزارة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا لمن تحمل بطاقة الرقم القومي، وإفادة رسمية من جهة العمل معتمدة ومختومة.

وأوضحت أنه بالنسبة لخريجات المراكز الثقافية؛ يشترط اصطحاب صورة من شهادة المركز الثقافي الإسلامي، مع الأصل للاطلاع عليه عند دخول لجنة الإختبار.