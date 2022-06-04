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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمزي صالح: خسارة الأهلي أمام الوداد مفاجأة.. ومشكلة موسيماني في فايلر.. فيديو

صدى البلد

أكد رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن خسارة الفريق الأحمر أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر مفاجئ للغاية بالنسبة له.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "لقد تفاجئت بمستوى الأهلي خلال مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "لم نعتاد على مستوى الأهلي الذي قدمه أمام الوداد. الفريق كان يستطيع الفوز في أسوأ حالاته على الفريق المغربي".

وتطرق حارس الأهلي الأسبق للحديث عن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر: "مشكلة موسمياني هو تسلم الفريق من رينيه فايلر".

وأوضح: "فايلر كان لديه بصمات عديدة على الفريق قبل رحيله، وعندما يحاول موسيماني وضع بصماته الخاصة، لا يأتي الأمر بثماره".

وأتم: "موسيماني أيضا لديه مشكلة في اختيارات اللاعبين الأجانب. أغلب اللاعبين الذين اختارهم لم يقدموا ما يشفع لهم حتى الآن".

 

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