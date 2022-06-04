ذكريات 25 سنة.. عبد الواحد السيد يشكر جماهير الزمالك

وجه عبد الواحد السيد الشكر لجماهير الزمالك على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي شادي عيسى: "أشكر الجميع على تهنئتي.. وأملك ذكريات كثيرة داخل الزمالك لمدة 25 سنة".

وأضاف : "كنت أستطيع البقاء وزيادة ألقابي مع الزمالك لولا الإصابات، لكن راضي عن مشواري مع الزمالك الذي شهد تحقيق 17 بطولة".



وأردف: "لقب دوري أبطال افريقيا هو الأغلى بالنسبة لي، عشنا لحظات سعيدة ولم نستطع الخروج من ستاد القاهرة أكثر من 6 ساعات للاحتفال مع الجماهير.. وأتمنى أن يكرر الجيل الحالي اللقب".

وعن ميزة التصدي للإنفرادات، أوضح عبد الواحد السيد أنه كان يملك القدرة على الانقضاض على المهاجم والكرة في وقت معين من الهجمة، في الوقت الذي ينظر فيها اللاعب للكرة وبالتالي عليه السرعة للانقضاض على الكرة.

وعن المنافسة بين محمد أبو جبل ومحمد عواد، أشار حارس الزمالك إلى أن عواد كان يستحق الإستمرار في المشاركة بعد تألقه أمام أسوان، ويجب أن يعود أبو جبل لحالة التركيز، وما يهم في النهاية هو مصلحة الزمالك.