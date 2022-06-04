بكاء ومواساة.. جابر القرموطي يقبل يد طفل مريض بمعهد الأورام ويشجعه

حاور الإعلامي جابر القرموطي، عددا من المرضى خلال تقديمه حلقة، الجمعة، من برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، من داخل المعهد القومي للأورام، لرصد أوضاع الصرح الطبي الكبير بعد التطوير الذي جرى مؤخرا.

وفي لقطة مؤثرة، دخل طفل مريض بالسرطان من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في نوبة بكاء مع جدته، خلال حديثها مع الإعلامي جابر عن مرضه، ولاسيما حينما ردت على سؤال مقدم البرنامج "أين الأب والأم للطفل؟"، بقولها: "مختلفين، هي متزوجة وهو متزوج، والمسئولية عندي"، وهو ما تأثر به الطفل وبكى على الهواء.



وفي محاولة لتهدئة الأجواء، داعب الإعلامي جابر القرموطي الطفل لإخراجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه، كما أقبل على تقبيل يده والحديث معه عن قدرته على تماثله الشفاء وخروجه من المعهد بصحة جيدة.