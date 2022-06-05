6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف، تسعي اغلب الفتيات والسيدات للحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب والعيوب وبالأخص حي الشباب الذي ينتشر خلال فصل الصيف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشف أفضل 6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف.

6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف

لقد سمع الكثير منا عن مصطلح " الكولاجين وكيف أنه مهم لصحة الجلد.

و يتساءل الكثير هل هناك أطعمة معينة تعزز إنتاجها بشكل طبيعي؟

ولكن لايعرف الكثير ماهو الكولاجين حيث انه البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان ، الموجود في العظام والعضلات والجلد والأوتار. "إنها المادة التي تجمع الجسد معًا. الكولاجين يشكل دعامة لتوفير القوة والبنية وفقا لindian express

أن بعض العوامل التي يمكن أن تستنفد مستويات الكولاجين في الجسم هي:

ارتفاع استهلاك السكر

التدخين

ضوء الشمس

اضطرابات المناعة الذاتية

أن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في "مظهر ونضارة" الجلد.

إن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو الأطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين قد يساعد أيضًا في إنشاء اللبنات الأساسية (الأحماض الأمينية) التي تحتاجها لأهداف بشرتك" وهي

مرق العظام

- المأكولات البحرية

- البيض

- الحمضيات

- التوت

- الدجاج

- الخضار الورقي

- المكسرات

- الفلفل الحلو

كما أن العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في عملية إنتاج الكولاجين تشمل الزنك وفيتامين ج والنحاس ، مضيفة أن الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن مفيدة للبشرة اللينة



نضارة البشرة في الصيف

اليوم الأول: التطهير الوظيفة الأساسية للبشرة هي حماية العضو الداخلي من العوامل الخارجية والسموم حيث أن المنظف هو أفضل طريقة لبدء التغيير.

أولاً قومي بإزالة كل المواد اللزجة والمكياج من وجهك.

استخدمي الجوجوبا أو زيت جوز الهند المجزأ. بمجرد تنظيفه باستخدام الزيت ، استخدم أي منظف صابون خالٍ من الكحول للحصول على مظهر منتعش.

إذا كنت من محبي العناية بالبشرة بنفسك ، فاستخدم هذه الوصفة بدلاً من منظف الصابون.

1/3 كوب من الشوفان المطحون و 1/3 كوب من الشاي الأخضر ، اخلطي المكوّنين جيدًا ، ونشّط المسحوق بالماء واستخدمه كمنظف بدلًا من منظف صابون.

اليوم الثاني: الحماية "الوقاية خير من العلاج" ، هي العبارة المناسبة لفهم سبب أهمية حماية الجلد خلال فصل الصيف.

عادة ما نبحث عن علاجات لإنعاش بشرتنا بعد أن يكون الضرر قد حدث بالفعل.

على سبيل المثال ، نولي اهتمامًا لبشرتنا بعد الإصابة بحروق الجلد.

لذا خصص يومًا للوقاية من أشعة الشمس هذا الصيف.

لا تستخدم الواقي الشمسي لأنه ليس فعالا للغاية بدلًا من ذلك ، استخدمي واقي الشمس العضوي والنظيف والفيزيائي والكيميائي.

اليوم الرابع استخدام المقشر حيث يعد التقشير تدريبات تجميل مهمة يدركها الجميع في الوقت الحاضر.

لا تتألق البشرة المتوهجة حتى نزيل كل الجلد الميت من الوجه والرقبة. مقشر مثل مقشر الوجه الذي يحتوي على حمض اللاكتيك باستخدام الزبادي اليوناني والعسل يمكن أن يساعد أيضًا في الاحتفاظ برطوبة الجلد.

اليوم الخامس: الاحتفاظ بالرطوبة فقد حان الوقت لتجديد بشرتنا بزيوت الوجه الغنية بمضادات الأكسدة والمرطبة والذي يوضع على بشرتك كمرطب بدلا من الكريمات التي تحتوي علي مواد كيماوية

اليوم السادس: القناع والبخار باستخدام بقايا الطعام مثل قشور الخضار والفاكهة ثم الماسك المناسب لبشرتك .



أطعمة لنضارة البشرة

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج الزنك في روتينك اليومي للعناية بالبشرة:

يمكنك استخدام منظف رغوي خالٍ من الزيت يحتوي على الزنك PCA لتقليل ظهور حب الشباب ، إذا كانت بشرتك دهنية معرضة لحب الشباب. ينظم إفراز الدهون الزائدة وينظف بلطف الأوساخ والشوائب.

يجب عليك استخدام هذا المنظف على الوجه بالكامل وشطفه جيدًا لمنحك مظهرًا منعشًا خالٍ من الزيت.

يمكنك وضع مادة قابضة تحتوي على أكسيد الزنك. يساعد على تقليص مسام الجلد ويمكنه امتصاص الزيوت الزائدة وسوف تحافظ على بشرتك جافة.

يمكنك وضع واقي الشمس المعدني المخصب بأكسيد الزنك .

سيوفر هذا الواقي من الشمس حماية واسعة النطاق ضد كل من إشعاعات الشمس ويجب استخدامه بانتظام في النهار قبل التعرض لأشعة الشمس ، وإعادة تطبيقه كل ساعتين على الأقل.

وتتمثل الأطعمة فيما يلي

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصدر جيد آخر لفيتامين أ، تحتوي كل حبة بطاطا مخبوزة مع القشر1،403 ميكروجرام من فيتامين أ تحتوي حصة بهذا الحجم على 156٪ من القيمة اليومية.

تقول المعاهد الوطنية للصحة أن فيتامين (أ) له استخدامات أخرى عديدة إلى جانب مكافحة جفاف الجلد، على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد في الحماية من انخفاض كمية الحديد في الدم وقد يزيد من القدرة على البقاء على قيد الحياة للعديد من الحالات الصحية.

فاكهة الكيوي

فاكهة الكيوي هي مصدر جيد آخر لفيتامين سي، تحتوي حبة كيوي متوسطة الحجم64 مجم من فيتامين سي الذي يمثل 71٪ من القيمة اليومية.

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي سلبًا على الجلد ، مما يؤدي إلى آلام المفاصل ، وانخفاض التئام الجروح ، ونقص الحديد.

الجوافة

تحتوي الجوافة على العديد من الفوائد أهمها فيتامين سي على فوائد صحية أخرى إلى جانب ترطيب البشرة ووظائف الحماية ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، على سبيل المثال ، يمكن أن يقلل تناول فيتامين سي من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وقد يقلل من شدة أعراض البرد.



ماسك لنضارة البشرة في فصل الصيف

يجب أن تتبع النصائح للحصول على بشرة صافية وصحية ومتوهجة.

* لا تأكل أي شيء تمت معالجته فقدينصح الخبير بقطع جميع أنواع الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي ، بما في ذلك الوجبات السريعة والسكر المكرر.

بدلاً من ذلك ، اختر الفواكه والخضروات الطازجة والموسمية حسب الذوق والصحة.

* 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل على أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم للحصول على بشرة نقية وصحية. اقترحت أنه بدلاً من النوم في عطلات نهاية الأسبوع ، يجب أن تسعى جاهدة للحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

تمرن يوميًا -

فان أهمية النشاط البدني المنتظم في حياة المرء مهمة لذلك تأكد من تخصيص القليل من الوقت لممارسة الرياضة يوميًا."

* حافظ على رطوبتك

يجب عليك شرب كمية كبيرة من الماء للبقاء رطباً طوال اليوم.

اشرب فقط القدر من الماء حسب متطلباتك ولا تفرط في ذلك ".

مكونات ماسك خشب الصندل

خشب الصندل مطحون

زيت اللوز الحلو الخام

طريقة عمل ماسك خشب الصندل

في وعاء صغير اصنعي عجينة من خشب الصندل وأضيفي إليها زيت اللوز.

اخلطي جميع المكونات وضعيها على بشرتك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اشطفى وجهك من ماسك خشب الصندل بالماء الفاتر ثم جففيه