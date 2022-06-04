العناية الإلهية تُنقذ طفلة سقطت من الطابق الثالث في سوهاج

أنقذت العناية الإلهية طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها بالطابق الثالث، بدائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفلة (مكه أ ع إ- 5 سنوات- وتقيم دائرة القسم)، مصابة باشتباه كسر بعظام الجمجمة، إدعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (أحمد ع إ ع- 42 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجلته بشرفة المنزل بالطابق الثالث إختل توازنها وسقطت أرضاً؛ ما أدى لإصابتها، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.